Prima riunione nel Biellese di Italia Viva FOTO

Una quarantina di persone, invitate dai Comitati di Azione Civile, si sono ritrovate ieri sera in un noto locale di Brusnengo per costituire un primo nucleo, a livello della Provincia di Biella, a sostegno delle iniziative di Italia Viva. L’inattesa partecipazione è risultata tale che il locale che li ospitava ha potuto contenere a malapena gli intervenuti, invitati ad uno ad uno ad esprimere le proprie idee e suggerimenti concreti circa i temi del territorio e, più in generale, della attuale fase politica, legata alla costituzione del nuovo partito.

Da sottolineare che un terzo degli intervenuti ha rimarcato il fatto di non essersi in precedenza mai interessato di politica o di essersi da diversi anni allontanato. “Persone che si sono decise a farsi parte attiva con Italia Viva – spiegano - preoccupati anzitutto dalla pericolosa deriva autoritaria della destra, ma anche conquistati dalla concretezza, dal coraggio e dalla competenza che Matteo Renzi ha dimostrato di esprimere sia durante il suo periodo di Governo, sia nel tracciare le linee di politica internazionale, sociale, economica dei prossimi dieci anni. Presenti anche i rappresentanti dei Comitati di Vercelli e Santhià, in modo da lavorare in un’ottica di sinergia territoriale a livello di quadrante. Sicuramente altri verranno contattati e viene messo a disposizione per chi desidera essere informato la mail italiavivabiellese@gmail.com per i prossimi appuntamenti, che quasi certamente saranno a tema”.