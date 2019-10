Paolo Mander: "Chi sarà il prossimo comandante della Polizia Locale di Biella?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Pur tra qualche incertezza ed errori di gioventù gli amministratori del Comune di Biella si sono mossi, sino ad ora, nella direzione che avevano promesso, in particolare nel senso di “favorire il rinnovamento” della struttura operativa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini; alcuni dirigenti, di fatto, si stanno avvicendando. Che Corradino non abbia paura di completare l’operazione a vantaggio dei biellesi lo conferma la “selezione per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 per la copertura del posto di dirigente comandante di polizia municipale”.

Immaginiamo che egli abbia intuito l’insormontabile limite che rappresenterebbe un dirigente a Biella che vive a Firenze. Dunque dopo aver concesso una breve proroga di fine mandato, indispensabile al Comune per riorganizzarsi, i nostri amministratori hanno pensato di prendere questa opportuna iniziativa. Che qualche problema ci fosse stato in passato era già apparso evidente; prima con le insufficienti risposte date alle istanze dei cittadini; poi con il rilievo modesto dato alle linee guida della Regione Piemonte in tema di organizzazione del traffico nelle cosiddette “Zone 30” (nel 2016); infine nel 2017, quando il precedente sindaco si trasformò in “multatore per un giorno”, alzando una discreta quantità di polvere. E con l’aumento previsto di addetti del comparto sarà richiesta ancora maggiore attenzione e presenza sul territorio. Ma che competenze dovrebbe avere, e dunque quale figura meglio risponderebbe alle esigenze della città, non parliamo solo di traffico, ma anche degli annosi problemi locali legati al commercio? Attendiamo i pareri dei professionisti del settore".