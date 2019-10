Vittorio Gonella vince il Trofeo Toroauto FOTO

Si è conclusa con grande successo la due giorni dedicata alla finale del Trofeo Italia Msp automobilismo nella pista di Gattinara. Su di un percorso molto veloce con un terreno molto ben preparato.

Il più veloce in assoluto è stato Vittorio Gonella su Polaris Turbo che, oltre ad aggiudicarsi il trofeo Toroauto, diventa campione nazionale della categoria utv per il 2019.

Molto bene i piloti biellesi: Luca Costa vince la categoria Preparati precedendo Manuel Pe che con una guida esemplare sfuma per pochi punti il titolo fuoristrada assoluto. Nella categoria veicoli di Serie, trionfo per Luciano Macrini, mentre domina i Propulsori Moto il novarese Riccardo Bottaro. Combattutissima la categoria Prototipi con ben 8 equipaggi ma la vittoria va per pochi secondi al Biellese Alberto Bonino che ha combattuto con Paolo Ramella curva dopo curva.

Il campione nazionale è Luca Zironi che con il terzo posto di categoria si laurea campione.

Nella categoria Preparati Evo vince Luca Righelli seguito da un ottimo Mario Gilardi entrambi su Suzuki Turbo. A Serena Rodella va il trofeo Bartoletti. Si chiude una stagione positiva dove i piloti Biellesi hanno dato spettacolo.