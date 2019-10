“Dolcetto o Scherzetto”? Un Halloween spaventosamente goloso con Cioccolato Taf

Anche quest’anno il laboratorio di Cioccolato Taf ha realizzato simpatiche leccornie che, oltre a strappare un sorriso a chi le riceve, sono caratterizzate da una “Mostruosa Bontà”.

Lasciatevi tentare dal cappello della strega! E’ composto da un croccante e profumatissimo wafer ricoperto di cioccolato fondente e al suo interno caramelle e bonbon che aumenteranno l’entusiasmo di chi lo apre.

E come non cedere al tenero sguardo dei nostri fantasmini in cioccolato (al latte)? Sotto il lenzuolo in pasta zucchero si cela un gustosissimo biscotto al cioccolato bianco con crunchy di avena e frutti rossi.

E per gli amanti della tradizione? Immancabile come ogni anno sui nostri banchi il rinomato “Torrone dei morti” (clicca qui per conoscerne la storia). Come sempre in tantissime varianti! Nocciola, Pistacchio, Mandorla e frutti rossi, Cassata Siciliana. Vieni a scegliere i tuoi gusti preferiti!

Cioccolato Taf si trova via Garibaldi 5, a Biella (zona cinema Mazzini).

Orari: Dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20. Sabato dalle 8 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 23. Domenica dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 20.

Per info: 015/22341 - cioccolatotaf.it - Pagina FB: Cioccolato Taf.