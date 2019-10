Masserano: per Halloween un'avventura al Borgo infestato

Nessuna idea su come passare la serata del 31 ottobre? Al Borgo di Masserano, dalle 19 nella piazza del mercato, si potranno trovare Mistero...Paura...Magia...Spettacolo...Incanto…. Ombre danzanti, personaggi parlanti, scorci incantati...Un percorso animato per bambini e ragazzi che dà i brividi per uno spettacolo mai provato prima.