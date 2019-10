Prime Consegna Oggi: attivo anche a Torino l'innovativo servizio targato Amazon

Gli utenti residenti a Torino iscritti a "Prime", il celebre programma dell'e-commerce Amazon che consente di acquistare con varie agevolazioni, possono da oggi contare su un'ulteriore, interessante prerogativa, ovvero Consegna Oggi.

Consegna Oggi è un innovativo servizio che il colosso del commercio elettronico ha già avuto modo di attivare a Milano e a Roma, e come detto sarà da oggi disponibile anche nel capoluogo piemontese.

Consegne effettuate nella medesima giornata dell'ordine

Come si può intuire dal nome, Consegna Oggi consente a tutti gli utenti iscritti a Prime di poter ricevere presso il proprio domicilio ciò che è stato ordinato in rete nella medesima giornata.

Nello specifico, Amazon prevede che gli utenti che effettuano gli ordini durante la mattina potranno ricevere le merci richieste nella fascia oraria compresa tra le 18:30 e le 21:30.

Consegna Oggi è un servizio completamente gratuito: i costi di consegna, infatti, non variano in alcun modo, tuttavia come detto in precedenza Amazon mette quest'allettante possibilità a disposizione dei soli clienti aderenti al servizio Amazon Prime.

Il servizio Consegna Oggi è completamente gratuito per gli ordini superiori a 29 euro, una soglia decisamente bassa, mentre per eventuali ordini di importo inferiore è necessario prevedere una spesa di 6,99 euro; affinché la consegna avvenga nella fascia oraria menzionata, ovvero dalle 18:30 alle 21:30 del medesimo giorno, è necessario che l'acquisto online venga effettuato entro le ore 13.

Che cos'è Amazon Prime

Amazon Prime, è utile ricordarlo, assicura a fronte di un canone annuo assolutamente accessibile dei servizi di consegna a domicilio particolarmente celeri, effettuati nell'arco di un giorno lavorativo, nonché completamente gratuiti.

Parallelamente a quest'aspetto di primaria importanza ve ne sono degli altri, come ad esempio la possibilità di fruire di speciali contenuti video o di tracce musicali.

Le peculiarità del nuovo servizio Prime Consegna Oggi

Come si può notare visitando la sezione dedicata nell'e-commerce Amazon, effettuare l'ordine in questa modalità è molto semplice: dopo aver inserito il prodotto (o i prodotti) di interesse all'interno del carrello è necessario spuntare la voce Prime Consegna Oggi, e la merce verrà appunto recapitata a domicilio nell'arco della medesima giornata a condizione che l'ordine sia compiuto entro le 13.

Nella medesima sezione è inoltre possibile scoprire i diversi settori merceologici interessati da tale promozione: tra questi vi sono le categorie Elettronica, Salute e cura della persona, Giochi e giocattoli, Fai da te, Casa e cucina, Sport e molte altre ancora.

Nel complesso i prodotti che possono essere consegnati in questo modo sono oltre un milione, di conseguenza questo servizio si rivolge ad una gamma di consumatori dalle esigenze più disparate; anche per tutti gli altri prodotti presenti nel sito, tuttavia, non vanno certo previste delle lunghe attese, dal momento che Amazon consegna regolarmente nell'arco di 2-3 giorni lavorativi.

Amazon non smette di perfezionare il proprio servizio

Al momento dunque Milano, Roma e Torino sono le sole città in cui è disponibile questo servizio, tuttavia ci sono ottime possibilità che Amazon possa abbracciare presto nuove province italiane.

Non c'è che dire, questo "guru" del commercio elettronico non smette di migliorarsi e di offrire dei servizi sempre più performanti: la possibilità di ricevere un prodotto ordinato su Internet poche ore dopo, infatti, cela un'organizzazione e una cura del dettaglio davvero eccellente.

Amazon, d'altronde, ha investito molto nel territorio italiano, è recente infatti l'apertura del nuovo "hub" di Torrazza Piemonte, al di là di questo per garantire un servizio così efficiente deve sussistere anche un'organizzazione interna eccellente, ottimizzata nel dettaglio.

Non va trascurato neppure l'apparato tramite cui vengono effettuate le consegne: sulla strade torinesi, così come in quelle delle altre città italiane, sono tantissimi i corrieri che si occupano di recapitare le merci, e anche i veicoli di servizio saranno sicuramente organizzati con precisione millimetrica nei loro interni, magari con pianali, pannellature e allestimenti di vario tipo quali quelli realizzati da imprese specializzate come storevan.com .