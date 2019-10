Sconforto a Sandigliano per la scomparsa della storica maestra Franca. Il ricordo di Federica Valcauda

A Sandigliano è mancata la maestra storica del paese, Franca Mazzia Vialardi che è stata un punto di riferimento per molte generazioni. La Corona verrà recitata venerdì 1 Novembre alle 19 e il Funerale alle 11 del 2 Novembre, sabato mattina, entrambi nella chiesa di Santa Maria Assunta. Il ricordo Federica Valcauda alunna della maestra Franca e consigliere comunale.

"La maestra Franca, così la chiamavamo, è stata la maestra di tanti e di tante generazioni. Per chi è nato come me negli anni ‘90 (ma anche prima), e ha frequentato le scuole elementari a Sandigliano, vivendo i suoi insegnamenti quotidianamente, ricorda quanto fosse un’istituzione e un punto di riferimento per tutti: alunni, bidelle, colleghi e presidi. Penso di parlare a nome di tutti quando ricordo la sensazione di profondo rispetto che ognuno provava quando entrava in classe, un rispetto che in quanto ragazzi ogni tanto infrangevamo ma che lei accoglieva, seppur nella giusta severità nel redarguirci, consapevole che nel nostro essere piccoli avevamo bisogno di essere protetti con l’insegnamento e l’educazione. La sua professionalità e bontà d’animo l’ha portata a svolgere uno dei lavori più difficili del mondo in un modo che tutti noi ora ricordiamo, perché è riuscita ad essere grande pur mantenendo un’umiltà è una dedizione rara.

L’inclusivitá che ha mostrato per tutti noi l’ha contraddistinta, il suo dolce modo di trattarci tutti allo stesso modo mi ha insegnato cosa significa uguaglianza, e in qualche modo a volerla pretendere oggi per tutti.Era severa a tratti, certo, ma giusta. Di una giustizia che oggi si fa fatica a trovare, di una giustizia consapevole dell’importanza del ruolo che una maestra deve avere per insegnare a dei ragazzi ad affrontare il mondo. Tutti noi che abbiamo condiviso un pezzo di strada con lei la ringraziamo profondamente per gli insegnamenti che ci ha donato, nella certezza che persone così non muoiono mai completamente, ma restano vive dentro di noi".