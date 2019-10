Omicidio di Erika Preti: la sentenza di Dimitri Fricano rimandata al 25 novembre

E' attesa per lunedì 25 novembre la sentenza della corte d'Assise per Dimitri Fricano. Ieri mattina 30 ottobre, dopo aver ascoltato il biellese già condannato a 30 anni, i giudici della prima udienza del processo di secondo grado hanno deciso di rinviare al 25 novembre il giorno in cui dovrebbe essere emesso il verdetto. In aula, ieri a Sassari, Dimitri, difeso dagli avvocati Alessandra Guarini e Roberto Onida, ha rilasciato le sue dichiarazioni spontanee alla presenza anche dei suoi genitori. In primo grado l'ex commesso 30enne era stato condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Erika Preti avvenuto in una villetta di San Teodoro in Sardegna, il 12 giugno del 2017.