Non segnala le persone sul portale "alloggiati web". Nei guai un gestore di alloggio ammobiliato

Nell’ambito dei periodici controlli espressamente voluti dal Questore di Biella, la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione ha effettuato una serie di controlli, in ambito cittadino e provinciale, presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere al fine di verificare i corretti adempimenti previsti dall’articolo 109 T.U.L.P.S., ovvero la comunicazione obbligatoria alla Questura competente per territorio, attraverso il portale informatico denominato “alloggiatiweb.poliziadistato.it”, delle generalità delle persone alloggiate, da parte degli albergatori/esercenti le strutture ricettive, entro le 24 ore successive all’arrivo. Gli operatori della Polizia di Stato, dopo aver effettuato capillari riscontri, sono successivamente intervenuti in alcune strutture che non risultavano registrate al predetto portale, verificando l’identità delle persone che vi avevano preso alloggio e constatando che le stesse non risultavano affatto segnalate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In particolare, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria il gestore di un alloggio ammobiliato con tipologia di locazione cosiddetta “breve”, opzione molto in voga ultimamente, per la violazione del predetto articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.