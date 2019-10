Investe una ragazza e non si ferma. Automobilista rischia l'omissione di soccorso

Un investimento di persona è avvenuto ieri sera, intorno alle 19, in via G.B. Maggia a Pettinengo. Un'auto con alla guida un uomo, avrebbe investito una 20enne residente in paese colpendola con lo specchietto laterale alla schiena. L'incidente è successo tra il parcheggio nella via e il negozio Acconciature Romana.

Da alcune testimonianze sembrerebbe che l'automobilista si sia fermato pochi secondi per poi allontanarsi senza prestare soccorso alla sventurata. La ragazza si è poi recata al pronto soccorso dove i medici le hanno refertato 7 giorni di prognosi. Al momento non sappiamo se l'uomo sia stato rintracciato e identificato; sul fatto hanno aperto un fascicolo i carabinieri che ora potrebbero denunciarlo per il reato di omissione di soccorso.