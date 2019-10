Colto da malore mentre taglia una pianta, muore un uomo di 59 anni. Inutili i soccorsi

"Ho tentato di rianimarlo seguendo le istruzioni al telefono del 118 ma purtroppo è stato inutile". Non è riuscito, un artigiano forestale che stava operando nei boschi di Monproso a Pralungo, a tenere in vita Jurgen, il cognome per ora è ancora sconosciuto, un uomo di 59 anni residente nella Svizzera tedesca ma da oltre 20 anni abitudinario nel Biellese, proprio nel comune della Valle Cervo. La vittima è stata colta da un arresto cardiocircolatorio intorno alle 11, di oggi giovedì 31 ottobre, mentre stava tagliando una pianta nel bosco, vicino a un piccolo corso d'acqua non distante dalla sua baita. Lanciati i soccorsi, sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Ha sorvolato in zona anche l'elisoccorso ma purtroppo non è stato possibile il suo utilizzo in quanto, all'arrivo del medico dell'ambulanza, il 59enne era già deceduto. I tentativi di massaggio cardiaco praticati dall'operatore forestale non sono bastati. "Ho fatto il possibile ma non è stato sufficiente" ha concluso il soccorritore biellese. E' stata avvisata la moglie in Svizzera che nel pomeriggio arriverà in provincia. "Siamo molto addolorati -dice in conclusione una vicina di casa- lo conoscevo da vent'anni".