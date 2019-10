Per non dimenticare. Fiaccolata in memoria dei due poliziotti morti a Trieste

Ad un mese dalla morte dei due Poliziotti uccisi a Trieste durante il servizio, le segreterie Biellesi dei Sindacati di Polizia, con un'iniziativa unitaria, hanno organizzato per lunedì 4 novembre una fiaccolata senza bandiere per onorare la memoria e l'estremo sacrificio di Matteo e Pierluigi. Il corteo avrà inizio alle ore 19,30 con ritrovo in Piazza Duomo di Biella e, proseguendo per via Italia, percorrerà piazza Vittorio Veneto, via Torino, via Tripoli e via Sant'Eusebio, per fermarsi davanti alla Questura di Biella in prossimità del Monumento ai Caduti della Polizia di Stato per la deposizione (ore 20 circa) di fiori e preghiera del Cappellano. Si invita tutta la società civile, la cittadinanza, le Istituzioni, le associazioni, le organizzazioni, le autorità civili, militari e religiose, a partecipare per non dimenticare.