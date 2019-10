Inizia Halloween a Biella: 80 piccoli "mostri" invadono via Italia FOTOGALLERY

Halloween a Biella sta iniziando. Piccole streghe, scheletri, fantasmi e zombie stanno invadendo le strade acciottolate di via Italia, alla ricerca di un dolcetto (o uno scherzetto) nei negozi ancora aperti.

I bambini mascherati sono oltre 80, in arrivo dall’oratorio di San Cassiano, che ha organizzato il giro in centro per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno, insieme. Nelle prossime ore tutto il Biellese si travestirà per l'occasione. Non solo avventure paurose per bambini, ma anche serate a tema e feste per i più grandi.