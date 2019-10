Candelo: Tanti eventi per il weekend tra Halloween, castagnata e IV Novembre

Fine settimana ricco di eventi a Candelo. Quest'anno, per il IV Novembre, oltre alle celebrazioni ufficiali nella mattinata del 3, è previsto un appuntamento con le scuole lunedì mattina, in collaborazione con il circolo Mosaico. L'associazione Viviamo Candelo sarà poi presente in piazza Castello nelle giornate del 1 e 3 novembre con una buona castagnata. Dalle 16,30 di oggi invece, appuntamento al polivalente con la festa di Halloween dedicata ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.