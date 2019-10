Tumori maschili: parte la campagna Percorso Azzurro di LILT Biella

Per decenni il tumore alla prostata, il tumore al testicolo e il carcinoma del pene sono state considerate patologie tumorali quasi tabù. Per questo motivo la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha istituito lo scorso anno una Campagna nazionale per accendere un faro sui tumori maschili.

Lo slogan “Non farti un baffo della tua salute” della Campagna di LILT Biella, per tutto il mese di novembre ha, come suo primo obiettivo, quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che è oggi la principale arma per combattere i tumori. I dati epidemiologici registrano che ogni anno il 54% dei tumori maligni vengono diagnosticati agli uomini, contro il 46% alle donne. Il tumore alla prostata, per esempio, rappresenta la sesta causa di morte per gli uomini in tutto il mondo ma, tendenzialmente, la prima per incidenza pur essendo aumentata l’aspettativa di vita. Nel biellese il tumore alla prostata è di circa 180 nuovi casi/anno mentre le statistiche sono nettamente inferiori per le altre due tipologie di tumori maschili.

I consigli per prevenirli, sono semplici: adottare comportamenti di vita salutari, una corretta alimentazione (mangiare più frutta e verdura e ridurre il consumo di carni rosse e cibi grassi saturi), fare attività fisica, non fumare, ridurre il consumo di alcool ed effettuare una visita urologica annuale soprattutto in caso di familiarità. La campagna è sostenuta dai Comuni, dagli ambulatori medici e dalle farmacie biellesi dove sarà possibile per i cittadini reperire il materiale informativo. Inoltre molte macellerie e molti barbieri della provincia esporranno la consueta scatolina del resto solidale, in cui la clientela potrà effettuare una donazione a sostegno dell’ambulatorio urologico di Spazio LILT.

Tre, inoltre, i gadget dedicati alla Campagna: il braccialetto Cruciani, il portachiavi LILT Biella e il gioiello “Scegli per te e per chi ti sta a cuore” disegnato dal famoso artista biellese Daniele Basso e realizzato da Rodighiero Gioielli. I gadget saranno disponibili online sul sito www.donazioni.liltbiella.it oppure durante le iniziative di sensibilizzazione sul territorio che LILT Biella organizzerà durante il mese di novembre. Tutto il ricavato della vendita dei gadget sarà destinato all’ambulatorio urologico di Spazio LILT .