Cantieri in corso a Biella: da lunedì operai al lavoro in diverse vie cittadine

A partire da lunedì è prevista l’apertura in città di una serie di cantieri stradali. Riportiamo le ordinanze della Polizia locale disposte durante gli scorsi giorni.

Via Giovanni Battista Costanzo. Per ripristino definitivo dell’asfalto, come indica l’ordinanza n. 896, è istituita la sospensione della circolazione e il divieto di sosta forzato ambo i lati tra il civico numero 31 e via Ivrea da lunedì 4 novembre a giovedì 8 novembre dalle ore 8 alle ore 18. In prosecuzione ai lavori per la sostituzione della rete gas metano, è istituita la temporanea sospensione della circolazione in via Piemonte, corsia nord, nel tratto compreso tra via Rosmini e via Lombardia dalle 8 di lunedì 4 novembre alle 18 del 29 novembre. Per lo stesso tipo di intervento è istituita la sospensione della circolazione in via Ambrosetti per i veicoli provenienti da via Mongilardi e diretti in via Rosselli dalle 8 del 4 novembre alle 18 del 29 novembre.

Via Toscana. Proseguono i lavori per l’ampliamento della rete del teleriscaldamento. Il cantiere di Engie prevede la sospensione della circolazione, limitatamente alla corsia in cui verranno effettuati i lavori, in via Toscana dall’intersezione con via Liguria al civico 31 dal 4 al 15 novembre compresi.

Via Italia. Lavori di manutenzione nella via pedonale in centro città. Nella giornata di lunedì (4 novembre) dalle 8 alle 17 è prevista l’occupazione di un’area di circa 40 metri quadrati nel tratto compreso tra via San Filippo e via Marconi.

Via Carso. Il giorno 7 novembre, dalle 8 alle 17, saranno istituiti una serie di divieti di sosta con rimozione forzata per lavori di manutenzione.

Proseguono poi i cantieri lungo via Trento: fino al 30 novembre sono possibili disagi per la circolazione veicolare. Nel tratto tra viale Roma e via Piave sono previsti lavori di scavo, con sospensione della circolazione. Primo tratto interessato da viale Roma a via Asmara, tratto successivo da via Asmara a via Piave.