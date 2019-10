Biella Città Creativa Unesco, il commento del segretario cittadino del Pd Enrico Zegna

Riceviamo e pubblichiamo:

“La notizia del riconoscimento Unesco a Biella come “Città creativa” è senza dubbio un'importante possibilità di qualificazione del sistema locale. Si tratta ora di chiederci cosa c'è dietro a questa “creatività'” e quale il reale percorso di sviluppo di questo processo, al di là della retorica possibile. Tra gli elementi ai quali la politica locale dovrà prestare attenzione, prima di tutto la conferma di un rinnovato rapporto con il territorio di una parte del mondo imprenditoriale e la consapevolezza di riposizionare il Biellese su una scala globale, come questo riconoscimento impone. Il percorso Unesco richiede un piano di gestione integrato delle politiche territoriali non formale ma sostanziale: questa era la mission centrale e che, in termini di utilità, avremmo raccolto anche in caso di bocciatura della candidatura.

Quindi ora s’impone la costruzione di un’agenda precisa, e con quali urgenze? Il territorio diventa brand: è giusto, ma quali sono i prodotti della creatività, al di là del tessile, in grado di produrre valore materiale ed economico per il territorio e non solo circuiti di fruizione localistica? Quali gli scenari per attività di ordine culturale per produzioni di filiera, in grado di attrarre intelligenze e nello stesso momento valorizzare le competenze locali? C’è bisogno di buona politica: rimettere in agenda i temi del turismo e della produzione culturale, dei patti territoriali oltre le mura della città, della riqualificazione dell'offerta museale (altro che la discussione sul nome del museo…) e del patrimonio storico, della connessione con gli indirizzi delle politiche dell'Unione Europea (superando l'approccio alla “va dove ti porta il bando..”), rinegoziare - con attori locali e non - ruoli e contenuti.

Le recenti notizie di investimenti su aree dismesse della città pongono proprio le questioni che la candidatura Unesco sviluppa: la creatività può diventare un valore economico?”