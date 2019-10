A Vigliano parte la sostituzione dei serramenti in Municipio

In relazione all'intervento di sostituzione di tutti gli infissi del municipio, l’Amministrazione comunale comunica il calendario aggiornato di chiusura al pubblico degli uffici ed i numeri di telefono per contattarli direttamente nei giorni in cui saranno chiusi per lavori.

Le chiusure al pubblico sono così previste:

1) Settore tecnico-urbanistico-edilizia privata (secondo piano) chiuso lunedì 11 e lunedì 18 novembre. Per contattare l’ufficio nei suddetti giorni, è possibile fare riferimento al numero 015 3351904 oppure 3403741611.

2) Ufficio di segreteria e finanziario (primo piano) chiuso lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 novembre ed il successivo lunedì 18 novembre. Per contattare l’ufficio di segreteria, tel. 015 3354033. Per contattare l’ufficio finanziario comporre il numero 0153354056.

3) Uffici demografici, tributi e ufficio Tarip saranno chiusi nei giorni di giovedì 14, venerdì 15 e lunedì 18 novembre. Per contattare gli uffici demografici (denunce di nascita e morte) il numero telefonico è 340 4275995. Per contattare l’ufficio tributi, comporre il numero 015 3354032.Funzioneranno comunque e regolarmente la polizia locale, il servizio di asilo nido e di biblioteca (con alcune limitazioni al prestito informatizzato dal 15 al 18 novembre).

I cittadini intenzionati o tenuti a richiedere documentazione amministrativa, il rilascio/rinnovo di certificazione e documenti di identificazione sono pregati di contattare per tempo gli uffici comunali che opereranno al fine di ridurre quanto più possibile il disagio all’utenza. Il ricevimento di Sindaco ed Assessori sarà effettuato previo appuntamento telefonico al numero 015 3354033 ed in sedi alternative al palazzo municipale.