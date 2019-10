Tempo di esami per le cinture nere della Dragon's Karate

Si sono svolte a Torino palazzetto Le Cupole, gli esami per il passaggio a cintura nera 1°, 2°, 3° dan. Davanti alla commissione regionale karate Fijlkam, 160 candidati hanno svolto il programma d'esame per l'ambito successivo grado. Dragon's Karate di Vigliano Biellese sotto la guida del Maestro 6° dan Palma Arpone, ha preparato cinque candidati che a Torino sotto lo sguardo vigile di sen sei, davanti alla commissione hanno svolto il programma richiesto con soddisfazione da parte del tecnico. Promossi a cintura nera 1° dan: Augusti Alessandro, Cavaggion Gaia e Ruberti Elisa portando a 109 le cinture nere formate in palestra; promosso a cintura nera 2° dan: Bergesio Luca, così salgono a 27 le formazioni per questo grado; infine promosso a 3° dan: Beccato Massimo, con lui sono 9 i terzi dan.