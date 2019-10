Nella notte di Halloween Biella fa vedere le streghe a Tortona: Finisce 78-61 FOTO & VIDEO

Riscatto cercava e riscatto è stato: Biella gioca 25 minuti di perfezione assoluta in difesa che la porta sfiorare il +20, poi uno sbandamento pauroso a cavallo di terzo e quarto periodo con Tortona che fa segnare un 22-8 che trasforma il sogno dell’Edilnol in incubo. Poi, il risveglio targato Pollone e Bortolani che ricacciano Tortona in doppia cifra di svantaggio. Gli ospiti, orfani del Lettone Grazulis sotto canestro, dopo un avvio cinico perdono il bandolo della matassa e scivolano sempre più distanti, il sussulto prodotto da Martini è solo l’anticamera della sconfitta che arriva puntuale al suono della sirena, per la gioia del pubblico Biellese.

Finisce 78-61 con il volo meraviglioso di Polite in contropiede a chiudere i conti.

Encomiabile l’iniziativa promossa dalle cheerleader BiellaBears e dalla Società per supportare la famiglia di Alessandra, la ragazza di Sagliano, componente del corpo di ballo, che ha perso la casa in un devastante incendio settimana scorsa

Tabellino

Biella

Donzelli 2, Omogbo 21, Bertetti, Barbante 2, Deangeli ne, Bortolani 18, Saccaggi 18, Pollone 5, Lombardi 3, Massone 2, Blair jr ne, Polite 8

Tortona

Buffo, Tavernelli, Martini 22, Pullazi 11, Cepic 3, Mascolo 2, De Laurentiis 6, Gaines 11, Festinese ne, Seck, Formenti 6



Pagelle

Biella

Donzelli 6 - Lotta in una giornata storta in attacco, leone in difesa

Omogbo 7,5 - Ovunque, nel terzo quarto il pick and roll con Massone fa malissimo a Tortona

Bertetti s.v. - Pochissimo in campo, ingiudicabile

Barbante 6,5 - Fa rifiatare Omogbo lottando e sporcando moltissimi palloni

Bortolani 7 - Silenzioso ma preciso per tre quarti, la bomba nel quarto quarto fa esplodere il Forum

Saccaggi 8 - Nella notte di Halloween si traveste da chirurgo, non sbaglia niente. Feroce in difesa e preciso in attacco, Capitano.

Pollone 7 - Difesa, rimbalzi e un 3/3 dalla lunetta nel momento peggiore di Biella

Lombardi 5,5 - Volenteroso, anche troppo, ma impreciso. Rodaggio in corso

Massone 6,5 - Nel terzo quarto indirizza Omogbo a canestro in almeno 3 occasioni, bene anche in difesa

Polite 6 - è la media fra il 5 offensivo ed il 7 difensivo. Deve trovare fiducia e confidenza con il canestro ma in difesa è un muro, citofonare Gaines per referenze.