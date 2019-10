Karate: 3 atleti della Ippon 2 qualificati ai campionati italiani

Fine settimana impegnato su più fronti per le giovani leve della Ippon 2 che, sabato 26, hanno partecipato a Nizza Monferrato alle qualificazioni della categoria Esordienti per i Campionati Italiani Fijlkam e, domenica 27, al Gran Premio Giovani Karateca organizzato dal Comitato Regionale con la collaborazione del Maestro Feggi, Responsabile dell'attività Giovanile del Piemonte.

A Nizza Monferrrato, per la categoria Esordienti, erano in gara 6 atleti della Ippon 2 di cui 3, Giulio Giacobbe, Elisa Merlin e Stefano Coppa, hanno ottenuto la qualificazione per la fase Nazionale che sarà ad Ostia il 16 e 17 novembre. Giacobbe e Merlin hanno vinto nelle rispettive categorie, 3° posto per Stefano Coppa e Rebecca Auletta, 5°posto per Nelson Boggiani e Tommaso Josca.

Il giorno seguente, domenica, al Palazzetto Le Cupole di Torino, 230 iscritti dai 4 agli 11 anni, suddivisi nelle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi, hanno svolto le prove propedeutiche previste per le diverse età. Per la Ippon 2 si sono cimentati 18 piccoli che, con entusiasmo, divertimento e tanto impegno hanno dimostrato le loro abilità conquistando tutti le tanto desiderate medaglie.