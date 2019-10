Incetta di medaglie per la Kwan Taekwondo Biella FOTO

Domenica 27 ottobre gli atleti della Kwan Taekwondo Biella debuttano con l'anno agonistico a Vercelli facendo il pieno di medaglie. Giornata ricca di emozioni al Pala Bertinetti per i ragazzi che hanno partecipato alla Champion Kids Taekwondo, gara riservata unicamente agli under 14.

Seguiti diligentemente dai loro coach i dieci atleti sono riusciti ad aggiudicarsi dieci medaglie: oro per Alessia Pozzato la più grande del gruppo con i suoi 13 anni e oro, in amichevole, per Riccardo Maffioletti e Andrea Selva. Argento per Bashar Drubi, Andrea Pasquario e Alberto Squintone che si sono distinti per grinta e voglia di vincere. Bronzo per Giovanni Furlan, il più piccolo della squadra di soli 7 anni e Diego Quaglia che con Giovanni hanno disputato il loro primissimo incontro sul tatami.

Bronzo anche per Paolo Squintone e per Irene Buzzano che ha combattuto fino alla fine nonostante abbia trovato una avversaria nettamente più alta. I giovani campioni continueranno la loro preparazione nelle sedi di allenamento di Biella, Castelletto Cervo e Cossato, seguiti dallo staff tecnico della Kwan Taekwondo Biella, forti anche dagli esami sostenuti da Maurice Magoni per la qualifica a Maestro federale FITA (il primo nel biellese), a Roberto Fittabile che da allenatore ha fatto l'esame per Istruttore FITA e da Igor Dino Umilio, Allenatore FITA.