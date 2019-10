Giornata no per le formazioni del TT. Biella

Si è giocata, in questo ultimo week-end di ottobre, la terza giornata dei campionati a squadre di tennistavolo. Tutte le formazioni del Tennistavolo Biella, società sportiva attiva da oltre trent’anni, hanno giocato i propri incontri tra le mura amiche della palestra dell’ITI. La formazione della Carrozzeria Campagnolo, che partecipa al campionato nazionale di serie B1, ha disputato il derby piemontese, contro il Torino,che è terminato con il punteggio, a sfavore dei biellesi, di 5 a 1. La sconfitta, all’onor del vero, era abbastanza attesa, però l’avvio di Simone Cagna, nella prima partita, contro il talentuoso Vallino, chiusa vittoriosamente in bella, lasciava sperare, quantomeno, in un punteggio finale meno punitivo. Così non è stato.

Eugenio Panzera,in condizioni di forma ancora distanti da quelle della scorsa stagione, forse ha patito il fatto di doversi scontrare con gli ex compagni di squadra. Fatto sta che, pur lottando con l’encomiabile caparbietà insita nel proprio DNA, ha perso nettamente in tre set da Cardea e, al quinto set (11 a 8) da Vallino, dopo essersi visto rimontare da 7 a 3. Anche la prestazione di Vincenzo Carmona, quest’anno ancora fermo al palo, non è stata così brillante come quella di una settimana fa in quel di Terni, dove aveva concluso il torneo nazionale di terza categoria nei primi otto. Completava la formazione torinese Nicholas Frigiolini, atleta che lo scorso anno, con i colori del Genova, vincitore del proprio girone di A2, ha chiuso il campionato con circa l’80% di vittorie. Con andamento pressoché analogo è stato il match disputato dall’AssiBiella nel campionato di C1.

Opposti al Don Bosco Arese, i portacolori locali hanno sofferto le pene dell’inferno. Punto della bandiera di Pietro Furno su Tripi e poi più nulla. Francesco Gamba, nella partita d’esordio, si fa rimontare due set per poi perdere, in bella, con il punteggio di 11 a 9. Ed anche a Tommy Ferraris è mancata qualcosina, contro Bertoni e Pagliccia ha perso tantissimi set per un nonnulla. Uno dei pochi incontri vinti in questo difficile fine settimana, è quello del Biella Legno in C2 contro l’Ovada. Per Stefano Erba, Luca Lanza e Nicolò Manfredi tutto facile; 5 a 0 il risultato finale con due soli set concessi agli avversari che hanno giocato con Babboni, Carosio e Ramassa. Si torna subito alle dolenti note con il resoconto dell’incontro della RDM che milita in serie D1. Il match contro il Romagnano, che ha schierato per l’occasione il “fuori quota” Bonfioli, atleta che lo scorso anno ha disputato il campionato di B2 (sigh!), è terminato con il punteggio di 5 a 1. Punto di David Dabbiccosu Cesario, mentre per Emanuele Gritti e Luca Formagnanac’è stato ben poco da fare. Completava la formazione del team sesiano, Della Rovere già giocatore del disciolto Gozzano. Anche la formazione della Pizzeria Giordano, che disputa il girone A di D2, ha incrociato le racchette con una formazione di Romagnano. Bella vittoria dei biellesi che si impongono con il punteggio di 5 a 2.

E’ stato Marco Solesio, con i tre punti conquistati, l’artefice della vittoria;i due punti mancanti li hanno portati Tommaso Spriano e Remus Ozarchevici rispettivamente su Scroffernecher e Zonca. Le vittorie dei sesiani sono arrivate per mano di Sacchi. Nel girone C, sempre di D2, la Barbera Auto esce sconfitta per 5 a 2 nel derby con la squadra A della Chiavazzese. I punti dei nostri, che comunque hanno notevolmente ridotto il divario tecnico che li separava dai “cugini” d’oltre cervo, sono giunti ad opera di Fabio Cosseddu e Matteo Passaro, entrambi su Milani. A secco rimane Tommaso Ferraro, mentre completavano la rosa degli ospiti: Baronciani e Furno. Due “cappotti” per le squadre di D3 del sodalizio biellese. Gli Junior contro il Challant dei fratelli Perrenchio e Mannino, ed i senior opposti al Verres di Biadene, Garaffi e Mongelli. Per Ugo Marino, Giacomo Forno, Jack Cenedese e Tommaso Sorrentino da una parte e Michele Motta con la figlia Lodovica Motta e Alaa Noureldine dall’altra c’è stato ben poco da fare. Il prossimo week-end spazio ai tornei, i campionati a squadre riprenderanno il 9 e 10 novembre.