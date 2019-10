Fanton Teens Cossato sfida Kobe Torino per restare in vetta

Trasferta complicata per il Fanton Teens Cossato, che domenica alle 18 affronterà il Kolbe Torino al Pala Einaudi di Moncalieri. Dopo le vittorie contro Chivasso e Piossasco, capitan, Murta e compagni cercheranno di conquistare la quarta vittoria esterna consecutiva, per restare in vetta alla classifica di serie C Silver. Coach Gianpiero Bertetti non potrà contare sul talento e l'esperienza dell'ala Alberto Vercellino: i primi esami dopo l'infortunio patito venerdì scorso al Pala BonPrix nell'ultimo quarto del match contro Piossasco, fanno temere una sospetta lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Solo la risonanza magnetica in programma nei prossimi giorni chiarirà l'entità dell'infortunio che, se confermata, costringerà il 28enne a un lungo stop.

«Siamo ovviamente dispiaciuti per Alberto» ha detto coach Bertetti «ma la sua assenza sarà un'opportunità per i più giovani, che avranno maggior spazio e responsabilità». L'avversario di turno, il Kolbe Torino, ha iniziato il campionato con due sconfitte, ma ha reagito alla grande ottenendo tre vittorie consecutive. Sono tre i biellesi ex Pallacanestro Biella nel roster: la guardia classe '92 Pietro Danna, il play del 2000 Jacopo Farris e l'ala del 1999 Alessandro Di Micco. Roster dall'età media inferiore ai 20 anni, composto interamente da giocatori nati dal 1998 in poi. «Sono giovani e amano giocare ad alto ritmo» avverte coach Bertetti. «Dovremo essere pronti alla loro pressione difensiva e non farci prendere dalla frenesia. Come già successo nelle prime partite, saranno decisive la difesa e la lucidità nei momenti cruciali del match». Prossimo impegno casalingo al Pala BonPrix per il Teens sarà venerdì 8 novembre alle 21,15 contro Pinerolo.