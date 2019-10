Parità salariale. Un diritto per tutti, conferenza delle Democratiche Biellesi

Venerdì 8 novembre, alle 18, nella sala conferenze del Museo del territorio di Biella, si terrà l'incontro sul tema Parità salariale. Un diritto per tutti!, dove si parlerà di disparità salariale e discriminazioni nei luoghi di lavoro assieme all’ onorevole Chiara Gribaudo, prima firmataria della proposta di legge del PD presentata alla camera nei giorni scorsi, Simonetta Vella, Referente del Centro Documentazione della Camera del lavoro.

“La più odiosa delle discriminazioni resta quella che vede, a parità di mansioni, stipendi diversi a seconda del genere. Un fatto così, semplicemente, non può più esistere – spiegano le promotrici dell'incontro - Nell’Unione Europea, le donne guadagnano in media il 16,2% in meno rispetto agli uomini e facendo un calcolo su base annua, ne deriva che le donne lavorano gratis all'incirca 2 mesi l'anno. In Europa, in media, ogni euro guadagnato da un uomo corrisponde a 84 centesimi guadagnati da una donna (dati Eurostat) e l’Italia è in coda alle classifiche sul Gender Pay Gap, siamo all’82° posto su 144”.

“Per tutte queste ragioni – sottolineano - le Democratiche Biellesi hanno deciso di celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne affrontando il tema del lavoro e della situazione occupazionale femminile nel nostro territorio. È arrivato il momento di riprendere in mano la situazione e garantire alle donne lo stesso trattamento economico degli uomini. Ogni altro aspetto, dall’ emancipazione femminile alla maternità, dalla conciliazione sino alla violenza di genere, passa dai soldi: l’indipendenza economica è il primo presupposto per la libertà delle donne”.