Lucia Azzolina: "Presto la delibera per risorse linea diretta Torino-Biella"

“Entro la metà di novembre arriverà la delibera che serve per sbloccare le risorse, stanziate ormai da diversi anni, ma mai impegnate, per l’elettrificazione della linea Biella-Santhià che consentirà di avere un collegamento diretto fra Biella e Torino, con evidenti conseguenze positive sulla vita dei biellesi e sul sistema produttivo cittadino”. A dare l’annuncio, anche via Facebook, è la Sottosegretaria all’Istruzione, Università e Ricerca Lucia Azzolina, deputata del Movimento 5 Stelle, eletta a Biella, che ieri pomeriggio ha incontrato a Roma l’Amministratore delegato e direttore generale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Maurizio Gentile.

“Lo scorso quattro ottobre - spiega Azzolina - le forze politiche hanno incontrato a Biella l’Unione degli industriali su questo tema. Mi sono subito mossa per cercare di sbloccare la situazione. Le risorse ci sono, ma non vengono impiegate. Ieri ho ricevuto ampie rassicurazioni: entro metà novembre ci sarà la delibera per sbloccarle. A seguire, potranno partire i lavori di elettrificazione della linea Biella-Santhià, da tempo attesi e necessari per avere finalmente un collegamento diretto fra Torino e Biella che sarà più facilmente raggiungibile, senza dover fare fermate intermedie. Il Movimento 5 Stelle seguirà tutti i passaggi. Continuerò ad impegnarmi in prima linea su questa che ritengo essere una vera priorità per il rilancio del territorio”.