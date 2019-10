Emanuele Ramella Pralungo nominato vicepresidente vicario di Anci Piemonte

"È una grande soddisfazione per me. Ringrazio per la fiducia che il presidente ha espresso nei miei confronti. È il primo anno che ricopro questo ruolo con l'aggiunta del vicariato e per me è una grande responsabilità".

A parlare è Emanuele Ramella Pralungo, vicepresidente della provincia di Biella e da lunedì vicepresidente vicario di Anci Piemonte. La nomina è avvenuta a Torino, nella sede dell'associazione.

"Abbiamo una grande responsabilità, in una delle regioni con il maggior numero di comuni. Comuni che difenderemo a prescindere dal governo, che sia nemico o amico. L'obiettivo è di mantenere una linea molto alta e di comunicare per tempo ai comuni le progettualità che il governo ha intenzione di mettere in atto".