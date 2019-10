Gaglianico ha un nuovo giovane imprenditore: Taglio del nastro per Arredamenti David FOTOGALLERY

Nuova vita per i locali di Arredamenti David, a cura del giovanissimo responsabile David Dabicco. Lo scorso weekend, sono stati inaugurati i nuovi spazi di via Cavour 88 a Gaglianico, in tre giorni durante ai quali i presenti hanno potuto assistere ad alcune dimostrazioni sul funzionamento delle innovazioni tecnologiche delle cucine presenti, oltre a scoprire tutti gli arredamenti che l'azienda propone.

L'azienda nasce negli anni '90 sotto il nome di Casasalute. Il padre di David partì da un porta-a-porta, riuscendo poi ad acquistare prima un magazzino tutto suo, poi un vero e proprio negozio a Candelo. Nel 2011 si trasferì per una maggiore visibilità a Gaglianico. Cambio locale, cambio nome: Casasalute divente Discount Arredamenti. Oggi Arredamenti David completa le attività presenti in negozio, mentre Discount Arredamenti continuerà ad occuparsi della parte legata alla qualità in promozione e Casasalute di articoli sanitari, reti ortopediche, materassi e molto altro.

I nuovi locali sono stati inaugurati lo scorso weekend, ma Arredamenti David resta a disposizione di clienti e interessati per qualsiasi informazione e per eventuali visite degli arredamenti in esposizione.

Per info: www.arredamentidavid.it

015 3700966 – 335 6802818

Gaglianico, via Cavour 88.