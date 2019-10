Cavaglià, conto alla rovescia per il Carosello del risotto italiano 2019. Ecco il programma

Sabato 2 novembre la serata del 'Carosello del Risotto Italiano' sarà animata dal duo comico Marco e Mauro e dalla coppia musicale Aurelio e Stefania. Lo spettacolo si chiama 'Come è bello far l'amore da Fossano in giù' e vuole unire in maniera armonica gli sketches di Marco e Mauro con la capacità canora di Aurelio e Stefania per permettere al pubblico di ondeggiare fra ricordi dell’infanzia legati a canzoni indimenticabili e risate a crepapelle, fra pezzi di successo del momento e siparietti gustosi e improvvisati del duo, fra momenti di inversione dei ruoli, in cui i cantanti faranno ridere e i comici canteranno.

Domenica 3 sarà invece il turno del trio 'Le Mondine' : ha venduto ad oggi oltre 220mila CD cifre, sono stati prodotti ben 9 CD, il 10° è in fase di ultimazione, cifre da capogiro che in questo momento, sono esclusivo predominio di pochi e rinomati spettacoli. Dal 2011 ad oggi sono stati oltre 600 i concerti rappresentati in tutta l’Italia ed all’estero.

'Le Mondine', le storiche lavoratrici nelle risaie del vercellese oggi sono un ricordo, una parte della storia italiana, ma il loro nome è rimasto indelebile, un' icona del lavoro femminile e dei loro diritti. Il lavoro è oggi proprio quello di cui l’Italia ha bisogno, e quindi ricordare i tempi d’oro in cui esso proliferava, in cui grandi masse di persone si spostavano da una regione all’altra, aiuta la gente a trovare il coraggio e la forza, nell’attimo di una canzone, nello stimolo di un ricordo, per cambiare rotta contro la crisi in atto, donando speranza e gioia.

Gli spettacoli inizieranno alle 21,30

Si ricorda anche la gara di pinnacola a coppie che si svolgerà domenica a partire dalle 10 il cui ricavato d'iscrizione andrà a vantaggio della 'Fondazione Simoncelli 58' ospite del 'Carosello del Risotto Italiano' con Kate Fretti.

Programma

Giovedì 31 ottobre

Ore 18 : 'Halloween all'Italiana

Ore 19.30 : Primi risotti preparati dalle pro loco

Venerdì 1 novembre

Ore 10 : Apertura degli stand dei prodotti tipici all'interno del Salone Polivalente

Ore 10 : Ritrovo dei partecipanti al 'Motoraduno dedicato a Marco Simoncelli' e sfilata delle moto per Cavaglià.

Ore 12 : Risotti preparati dalle pro loco

Ore 18 : Memorial Marco Reis e gara dei risotti con Edoardo Raspelli, Francesca Buonaccorso e giuria.

Ore 19 : Risotti preparati dalle pro loco

Ore 21.30 : Concertone con Luca Panama, Mal, Michele, Paki e Giuliano

Sabato 2 novembre

Ore 10 : Apertura degli stand dei prodotti tipici all'interno del Salone Polivalente

Ore 12 : Risotti preparati dalle pro loco

Ore 19 : Risotti preparati dalle pro loco

Durante tutta la giornata stand ufficiale 'Fondazione Marco Simoncelli58' con Kate Fretti e stand dei prodotti locali.

Ore 21.30 : 'Come è bello far l'amore da Fossano in giù' con Marco, Mauro, Aurelio e Stefania.

Domenica 3 novembre

Ore 10 : Apertura degli stand dei prodotti tipici all'interno del Salone Polivalente

Ore 10.30 : Gara di Pinnacola

Ore 12 : Risotti preparati dalle pro loco

Ore 19 : Risotti preparati dalle pro loco

Ore 21.30 : Concerto finale folk con 'Le Mondine'.