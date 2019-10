Candelo: I prodotti di stagione al Mercato della Terra di Slow Food

Il meglio della produzione agroalimentare del territorio biellese inserito in un contesto magnifico, quello del Ricetto di Candelo, uno dei borghi più belli d'Italia. Tutto questo al Mercato della Terra di Slow Food, l'appuntamento di novembre del mercato dei produttori agricoli che si terrà domenica 3 nel cuore del borgo medievale. Il Mercato della Terra è un appuntamento unico nel suo genere per gli standard elevati di qualità, garanzia e genuinità delle prelibatezze che le nostre campagne producono. I produttori agricoli avranno ancora una volta l'opportunità di incontrare personalmente i consumatori, per rispondere alle richieste, far conoscere i processi di produzione, le caratteristiche dei loro prodotti e i migliori abbinamenti, che spaziano dal vino alla birra, dal miele, alle confetture, ai formaggi e poi gli ortaggi autunnali, la frutta, le piante aromatiche, i dolci artigianali, le farine, i salumi e i prodotti della fattoria tipici di questa stagione, una occasione unica per conoscere i veri sapori del nostro territorio. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18 sarà un piacere passeggiare lungo le rue medievali del Ricetto, che per l’occasione ospitano gli stand con l’esposizione e la vendita di tanti prodotti profumati e colorati tipici dell'autunno.