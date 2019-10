Viaggio a Bologna con premio finale per tre classi di Valdengo FOTO

Un viaggio a Bologna per ritirare un riconoscimento del CNR: è il premio che si sono meritate le tre classi seconde (ora terze) della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Valdengo. Per conquistarlo hanno partecipato a un progetto che, durante lo scorso anno scolastico, ha portato i ragazzi a frequentare la sede dell'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato che ha sede a Città Studi ed è il “distaccamento” biellese del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-STIIMA).

Qui hanno seguito le lezioni tenute dai ricercatori e hanno partecipato attivamente a una serie di esperimenti, accumulando esperienze utili per partecipare al concorso “Dalla ricerca alla scuola... e ritorno”, per il quale erano chiamati a descrivere le loro esperienze utilizzando differenti canali comunicativi, dai poster alle presentazioni in power-point, dall'ideazione di giochi educativi alla realizzazione di manufatti, fino a fumetti, libri, poesie, modelli tridimensionali e video, per documentare gli esperimenti riprodotti in classe.

Tutte e tre le classi partecipanti hanno ottenuto un premio: per la sezione poesia Alice Bertazzo e Dorotea Maffei della sezione A, guidate dall'insegnante Roberta Roggero, per la sezione gioco educativo Giulio Bardelle, Fabio Marzola, Riccardo Piva e Teresa Viotti, supervisionati dalle insegnanti Sabrina Pastorelli, Elisa Sogno Fortuna, Monique Bertino e, per la sezione “team work, menzione speciale produttività” l'intera classe della sezione C, sotto la guida dell'insegnante Elisa Lio. Gli argomenti trattati si sono focalizzati sulle caratteristiche delle fibre tessili naturali, con varie esperienze di laboratorio, dall'estrazione e precipitazione della cheratina alla tintura con coloranti naturali fino all'assorbimento dei metalli in acqua con la lana.

Il 16 ottobre le tre classi, accompagnate dai docenti Sabrina Pastorelli, Elisa Lio, Valentina Saldì, Alessandra Benedicenti e Marco Cardano, sono state invitate a Bologna per la premiazione, un evento che ha permesso ai ragazzi di incontrare altre realtà scolastiche. La giornata si è conclusa con una sorpresa, un tour nella città con una guida speciale, il ricercatore del CNR-ISOF Alberto Zanelli.

“Lo ringraziamo calorosamente - commenta lo staff degli insegnanti, - così come ringraziamo Claudia Vineis, Alessio Varesano, Cinzia Tonetti e tutti i ricercatori e tecnici del CNR di Biella per la splendida opportunità formativa. Siamo riconoscenti anche alla ex-dirigente dell’Istituto Comprensivo di Valdengo Raffaella Miori, per aver appoggiato da subito la partecipazione al concorso, e al nuovo dirigente Paolo Parolini per aver permesso la presenza delle tre classi al ritiro dei premi”.