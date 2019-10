È ufficiale: Biella è Città Creativa Unesco

Biella è entrata a far parte del network delle Città Creative Unesco per artigianato e arte popolare. Un traguardo storico per la provincia, che ha incantato Parigi e l'Organizzazione delle Nazioni Unite con la sua creatività e i suoi prodotti. L'ufficialità della notizia è arrivata a sorpresa poco fa, sulla versione inglese del sito Unesco. Insieme a Biella, tra le città italiane è entrata nel network Bergamo, mentre sono rimaste escluse Como e Trieste. Il capoluogo laniero è stato eletto insieme ad altre 66 città in tutto il mondo.