Biella: Arte e cultura s'incontrano a Palazzo Ferrero con Faravelli e Quaranta

Alle 21 di oggi, mercoledì 30 ottobre, il salone dello Stemma di Palazzo Ferrero ospiterà un incontro con Stefano Faravelli, pittore, scrittore, orientalista e Bruno Quaranta, giornalista de La Stampa. La serata sarà anticipata alle 20,30 dalla visita guidata, a cura di Stefano Faravelli, alla mostra “Il mestiere del vento”, in esposizione a Palazzo Gromo Losa nell’ambito del “Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni”.

Si tratta della mostra di un artista che ha fatto del "vento del viaggio" la sua materia. Innanzitutto, il vento nomade del “carnet de voyage”, che ispira pagine generate nell’immediatezza tra i paralleli e i meridiani di questo mondo e in seguito, il vento più sottile che, partendo dai taccuini creati en plein air, rielabora e distilla peripli interiori nelle terre stanziali dell’immaginazione. Potete scoprire le sue opere e la doppia vocazione di peintre-savant, che trova espressione in una narrazione in cui la pittura diventa scrittura. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni 388/5647455.