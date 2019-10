Escono di casa per pochi minuti lasciando la porta aperta: svaligiato l'alloggio

Escono per pochi minuti lasciando la porta di casa aperta ma i ladri appostati ne hanno approfittato per introdursi nell'alloggio e rubare gioielli. Il furto è avvenuto ieri, martedì 29 ottobre verso le 8,30, nel basso biellese tra Salussola e Cavaglià. Rientrati i proprietari non hanno potuto far altro che allertare le forze dell'ordine. Ora i carabinieri si sono attivati per trovare ogni possibile indizio che possa ricondurre ai responsabili.