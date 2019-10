Eroi per un giorno, addetto a Gli Orsi salva la vita a una donna colpita da attacco cardiaco

"Ho solo fatto quello per cui sono addestrato". Non vuole clamori mediatici, resta nell'anonimato il 31enne biellese che alle 8,30 di martedì 29 ottobre ha salvato la vita ad una donna di 55 anni, colta da un attacco cardiaco, al centro commerciale Gli Orsi a Biella. Senza la sua "manovra d'emergenza per la rianimazione" probabilmente adesso racconteremmo un'altra triste storia. E invece la dipendente di un locale del centro commerciale è stata mantenuta in vita e consegnata alle cure dell'equipe del 118 in stato di coscienza.

Ma cosa è successo in quei terribili minuti? La 55enne dipendente del locale si è accasciata in preda all'attacco cardiaco. A quel punto sono stati avvisati i soccorsi da una cliente de Gli Orsi e a intervenire immediatamente è stato proprio G.P. di 31 anni residente a Cossato, insieme ad un suo collega 40enne di Biella. "Abbiamo visto la donna in stato di incoscienza -racconta Gianni (nome casuale che abbiamo usato per riconoscere ma rispettare l'anonimato del protagonista, ndr)-. A quel punto ho praticato la manovra d'emergenza. Sono stati istanti di agitazione ma fondamentale è stato mantenere la calma. Siamo addestrati a questo tipo di emergenze e personalmente mi era già capitato in altri centri commerciali non biellesi ma nel nord d'Italia". Trascorrono i minuti, sembrano eterni. La 55enne inizia a dare segni di coscienza, poi l'arrivo dei sanitari del 118 che scongiurano definitivamente la tragedia trasportandola all'ospedale. "Ho notato i segnali di miglioramento della donna -conclude Gianni- ma non essendo medico non posso affermare se avesse ripreso conoscenza". Ma alcuni testimoni hanno sentito i medici commentare il gesto con una frase ben precisa: "Senza l'intervento di rianimazione dell'addetto, la donna sarebbe deceduta".

Gianni e il suo collega sono addetti al primo soccorso, all'antincendio e portierato al centro commerciale de Gli Orsi e sono dipendenti dell'azienda Mission Group di Perugia. Il gesto ha strappato una vita alla morte, una storia a lieto fine che rallegra la giornata di questo primo mese d'autunno a tutti i biellesi. Per noi rimangono i nostri "eroi per un giorno".