Cossato: alza il gomito all'aperitivo e con l'auto va a urtare un semaforo. Per lui alcol in corpo 4 volte il massimo

Un tardo pomeriggio, quello di ieri martedì 29 ottobre, fatale per un biellese che a Cossato, dopo l'aperitivo, si è messo alla guida di una Fiat Panda e ha urtato il semaforo nell'incrocio tra via Mazzini e via Amendola. Illeso il 30enne ma evidenti danni alla vettura e all'impianto. Sono intervenuti i carabinieri del Norm per i rilievi e il controllo etilometrico. L'uomo è stato trovato positivo con un valore di alcol nel sangue pari a 4 volte il massimo consentito. Gli operatori del comune di Cossato hanno sistemato l'impianto danneggiato mentre è stato inviato, dai militari, un rapporto alla magistratura.