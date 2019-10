Biella: incuria e rifiuti negli ossari del cimitero. "I defunti di vecchia data non meritano rispetto?"

Rifiuti di ogni tipo, copertoni, bancali per un'incuria che attira l'attenzione dei cittadini in una giornata importante come il Primo Novembre. Ci avviciniamo alla ricorrenza del giorno dei Santi e i cimiteri si affollano nel giorno del ricordo di questa festa cristiana che si celebra. E' arrivata in redazione una lettera firmata con tanto di fotografie sullo stato di abbandono nella zona degli ossari. "Mi sono recato al cimitero urbano di Biella, dove ho vecchi parenti al piano sotterraneo -scrive il lettore-. Sono anni che in un angolo sono stipati rifiuti di ogni tipo, dai copertoni ai bancali a quant'altro. Forse i defunti di vecchia data non meritano il rispetto e il decoro di tutti gli altri?". La richiesta del lettore è indirizzata all'amministrazione comunale al fine di un intervento risolutivo sulla situazione attuale.