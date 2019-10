Legge sul Genocidio Armeno, medaglia d'onore all'onorevole Andrea Delmastro

Medaglia d'onore all'onorevole Andrea Delmastro per l'approvazione della Legge sul Genocidio armeno, che ricorda le deportazioni e le brutali eliminazioni perpetrate dall'impero ottomano tra il 1915 e il 1916 che causarono la morte di 1.500.000 persone. Il riconoscimento gli è stato consegnato lunedì scorso dal presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Armenia, Ararat Mirzoyan.

"La Turchia - spiega l'onorevole biellese - ha sempre avuto un atteggiamento negazionista sino al punto di svolgere pressioni diplomatiche affinché gli Stati non riconoscessero il Genocidio Armeno. Quest'anno - a distanza di più di 100 anni - l'Italia ha finalmente riconosciuto il Genocidio del popolo armeno ad opera dei Turchi. E' stato un gesto di civiltà e verità storica nei confronti del popolo armeno, ma anche un momento di orgoglio nazionale, avendo saputo anteporre la verità storica a ragioni di prudenza diplomatica e avendo respinto le pressioni diplomatiche turche".

"Ricordo - chiosa Delmastro - l'intensa attività diplomatica della Turchia nei giorni dell'approvazione della legge sul genocidio armeno che indusse taluni gruppi parlamentari a repentini cambiamenti di opinione e ad un atteggiamento più tiepido rispetto alla verità storica del genocidio. Sono orgoglioso di appartenere al gruppo di Fratelli d'Italia che mi concesse di denunciare l'intensa attività della diplomazia turca in aula e di precisare in aula che il Sultano Erdogan, contrariamente alle sue opinioni, avrebbe trovato fieri rappresentanti del popolo italiano in Parlamento e non eunuchi del Topkapi".

Secondo l'onorevole "il tardivo riconoscimento del genocidio armeno ricuce una ferita straziante nella memoria collettiva del popolo armeno ma, soprattutto, è un monito perché certe aberrazioni non si ripetano e perché la Comunità Internazionale non faccia mai più finta di non vedere e non sapere: due moniti oggi più attuali che mai alla luce dell'unilaterale aggressione della Turchia ai danni della libera ed indipendente Siria e del popolo curdo che è stato al nostro fianco nella lotta a Isis e al jihadismo".