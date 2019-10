Fantasmi, streghe e maschere di Halloween al polivalente di Pralungo

Pralungo si prepara ad accogliere streghe, fantasmi e pipistrelli. Domani, la notte di Halloween andrà in scena, alle 20, al polivalente di Pralungo. Qui ai bambini in maschera saranno consegnati dolcetti e caramelle. Ma non solo. Per le vie del paese si suonerà alle abitazioni domandando “Dolcetto o scherzetto” e più tardi si terrà lo spettacolo Spiriti Liberi, creato e curato dagli alunni delle scuole medie di Pralungo. Per gli adulti dolci, stuzzichini e vin brulé. L'ingresso alla manifestazione, realizzata dall'associazione Genitori & Giovani, è a offerta libera.