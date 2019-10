Candelo al festival della zuppa a La Roche sur Foron

Sabato 26 ottobre Candelo ha partecipato al festival popolare della zuppa a La Roche sur Foron, cittadina gemellata da più di quindici anni. Candelo ha servito 85 porzioni di zuppa contadina prodotta in loco. Presenti, oltre al vice sindaco Gabriella Di Lanzo e Pieraldo Falla consigliere comunale, anche i volontari della protezione civile Anna Zanin e Giancarlo Bau', oltre a diversi candelesi a supporto e sostegno.

“La zuppa, come da tradizione, è stata cucinata da varie associazioni di La Roche e altri paesi gemellati, un bel momento di condivisione – spiegano - Queste iniziative sono un modo per conoscere tradizioni popolari di altre località e per mantenere vivo il rapporto con il nostro paese gemellato”.