Nuovo Transit Custom Nugget Camper: ideato per una vita piena di avventure

La versione camper del bestseller Ford, convertita da Westfalia, sarà disponibile nello showroom a Gaglianico in primavera ma sono già disponibili le ordinazioni.

Ovunque tu voglia andare, assicurati di viaggiare con comfort e stile. Questa è la promessa che fa Ford agli amanti dell’avventura su ruote con il lancio del nuovo Transit Custom Nugget Camper.

Il nuovo Transit Custom Nugget Camper presentato al Salone di Bruxelles 2019, in primavera sarà commercializzato in tutta Europa a cominciare da Italia, Austria, Belgio, Germania e Svizzera. Si tratta di una versione super accessoriata, sviluppata a partire dal Ford Transit Custom e convertita in collaborazione con lo specialista tedesco Westfalia. Il nuovo camper di Ford è concepito per farti sentire a casa anche quando sei in viaggio.

Il design degli interni è studiato per ottimizzare il comfort e lo spazio e grazie alla flessibilità con cui è stato progettato, ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità. A bordo ha infatti tutto il necessario per una sosta in pieno relax e una guida sicura e confortevole fino a cinque passeggeri.

La cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per cucinare le tue ricette preferite anche in viaggio.

Quando ci si ferma per una sosta più lunga, il Transit Custom Nugget Camper si trasforma. In configurazione notte a bordo possono dormire in tutta comodità fino a quattro adulti!

Puoi scegliere la tranquillità del letto soppalcato con scaletta rimovibile o la praticità del divano letto a due piazze ricavato dall’abbattimento dei sedili nella zona giorno.

Ma non è tutto: grazie ai suoi 36,7 centimetri in più rispetto alla versione standard ha tutto lo spazio per fornire una toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannellino a scomparsa per garantire la tua privacy ovunque tu sia.

E in marcia, ha tante tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Infatti il Nuovo Transit Custom Nugget Camper è concepito per rendere i tuoi viaggi più semplici e piacevoli che mai. Tra le tecnologie figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, che rileva i veicoli che potrebbero sfuggirti, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari. Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130 CV e 185 CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.

La casa su ruote dell’Ovale Blu non teme mai avventure e gite fuori porta senza mai però rinunciare al comfort. Per questo è sempre connesso a te grazie al sistema Ford SYNC 3, un sistema che ti permette di controllare il telefono senza mai usare le mani grazie ai comandi vocali potenziati e a un maggior numero di funzionalità. La nuova interfaccia ha pulsanti più larghi e più pratici, e il touchscreen da 8″ riconosce la gestualità tipica degli smartphone e dei tablet, come stringere e allargare le dita, per rendere la navigazione ancora più intuitiva.

SYNC 3 è inoltre dotato di AppLink, Apple CarPlay e Android Auto, che portano le informazioni dal vostro smartphone al touchscreen della vostra vettura. Sia che tu voglia raggiungere nuove mete o tornare nei tuoi luoghi preferiti, il modo migliore per viaggiare è farlo insieme al Nuovo Transit Custom Nugget Camper.

Scoprilo insieme a noi a Gaglianico da Nuova Assauto e parti senza pensieri!