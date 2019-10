Si informa che dal 4 al 10 novembre i servizi on-line delle biblioteche facenti parti del Polo Bibliotecario Biellese (catalogo, Sebina You, app) saranno sospesi in occasione del passaggio al nuovo programma di gestione Sebina NEXT. Tale passaggio ci consentirà di rendere ancora più efficiente il servizio agli utenti. Si precisa che i prestiti dei volumi a scaffale aperto verranno comunque garantiti.