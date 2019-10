Liceo di Valle Mosso, la Provincia "risarcisce" gli studenti

Gli studenti del Liceo Scientifico del Cossatese e Vallestrona, che dallo scorso 20 febbraio, a causa della chiusura per problemi di sicurezza dell'istituto di Valle Mosso, frequentano la scuola presso l’ex Pietro Sella di Mosso, saranno "risarciti" dalla Provincia di Biella per le maggiori spese di trasporto necessarie a raggiungere la nuova sede.

Questo è l'oggetto di una della comunicazioni che il Presidente Gianluca Foglia Barbisin ha fatto al Consiglio Provinciale di martedì 29 ottobre, informando l'assemblea della relativa variazione di bilancio. "Come per il precedente anno scolastico, - dichiara il Presidente - anche quest'anno la Provincia rimborserà gli studenti che sostengono questi costi ulteriori di trasporto in modo da non penalizzare le famiglie".

Il Presidente ha comunicato al Consiglio un'altra variazione di bilancio in materia di ammodernamento dei software dei servizi provinciali. "Alcuni uffici utilizzano sistemi operativi che non sono più compatibili con i programmi della Pubblica Amministrazione. - spiega Foglia Barbisin - Pertanto procediamo a questo ammodernamento generale degli uffici che ne guadagneranno in efficienza e sicurezza".