Discarica di Brianco, Salussola nel Terzo Millennio smentisce la maggioranza

Mercoledì 2 Ottobre su richiesta della minoranza consiliare di Salussola si era tenuto un consiglio comunale che ha trattato temi legati al progetto di mega discarica di amianto che incombe da tre anni: tra gli altri argomenti si era trattata una mozione relativa all'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al Piano Paesaggistico Regionale ed una interpellanza circa la donazione di n. 7 computer dalla società Acqua & Sole S.r.l. al Comune di Salussola.

La mozione relativa all'adeguamento del Piano Regolatore al Piano Paesaggistico Regionale per vincolare l'area e impedirne la trasformazione a discarica non era stata accolta per ragioni di carattere economico: la maggioranza aveva dichiarato che il Comune non dispone della somma necessaria per pagare i professionisti necessari (70-80.000 euro circa), e che nel tempo sono state fatte due richieste di contributi alla Regione: una aveva avuto un riscontro, con concessione di un contributo troppo basso per coprire le spese, in quanto inferiore ai 20.000 euro, mentre una seconda domanda, inoltrata nel 2018, non aveva neppure avuto riscontro alcuno.

La minoranza ha da subito ritenuto inammissibile rimandare una modifica che è obbligatoria già da due anni, e che rappresenta la salvezza per il paese; d’altra parte si è anche stupita che in due anni l’amministrazione non sia stata capace di accantonare nemmeno un centesimo per questa missione, che è fondamentale. Per queste ragioni il gruppo Salussola nel Terzo Millennio ha ritenuto di procedere con alcune verifiche, ed con enorme sconcerto ha appreso che i millantati contributi regionali risalgono ad una richiesta di circa 20 anni fa, che nulla hanno a che vedere con l’adeguamento al Piano paesaggistico che è obbligatorio da due anni; d’altro canto, la richiesta di contributi presentata nel 2018 è andata a vuoto in quanto incompleta (è stata presentata solo la domanda, senza allegare la documentazione necessaria). In realtà vi era la possibilità di richiedere dei contributi regionali molto più consistenti entro aprile 2019, ma il comune non ha neppure presentatola richiesta.

Come se ciò non bastasse, abbiamo verificato che il comune ha un avanzo di amministrazione disponibile di 130.000 euro. Pertanto non è esatto affermare “non ci sono i soldi”, come è stato dichiarato dal Vicesindaco Pozzo in Consiglio Comunale. I soldi ci sono. Sarebbe stato più veritiero, corretto ed onesto affermare che i soldi ci sono ma che non li vogliono usare per motivi che dovrebbero quanto meno spiegare.

Questa mezza verità, (o intera bugia) si somma all’altra già smascherata all’indomani del consiglio comunale e riguardante la regalia di 7 computer dalla società Acqua & Sole S.r.l. al Comune di Salussola. La maggioranza aveva affermato di aver accettato la donazione nell'interesse pubblico in quanto i computer sarebbero funzionali a un progetto didattico di carattere ambientale che la società Acqua e Sole S.r.l. avrebbe intrapreso nel febbraio/marzo 2019 in accordo con la direzione didattica. La direzione didattica aveva smentito questa circostanza: nessun percorso educativo che prevede la regalia di computer è mai stato intrapreso con la società in oggetto. Ci risulta anzi che la dirigente scolastica si sia addirittura recata dal sindaco per chiedergli la motivazione delle false informazioni che sono uscite in consiglio comunale.

E’ evidente che, come dei politici navigati, chi governa questo il Comune di Salussola sta facendo del falso un uso straordinario e ripetuto, ma anche goffo e maldestro, visto che si fanno cogliere in fallo nel tempo di qualche telefonata, o di immergersi nei dati del bilancio. Non riusciamo davvero a capire fino a che punto intenda spingersi questa maggioranza, che sta percorrendo con spregiudicatezza la strada delle informazioni non veritiere, delle mezze verità, con una condotta opaca che facendosi scudo del “pubblico interesse” sta portando la comunità salussolese, onesta e laboriosa, in una china che non merita. Non sappiamo dove vogliano arrivare, ma sappiamo con certezza che è il momento che la smettano, e che si assumano le responsabilità delle loro scelte, senza comportamenti infantili volti a nascondere la realtà o a scaricare su altri sbagli che appartengono solo a loro.