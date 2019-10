Chi vuole adottare Nocciolino?

Questo delizioso micio di nome Nocciolino ha circa 7/8 anni: è sano, castrato e vive in una colonia nel Biellese. Ha un carattere socievole e coccolone perciò se qualcuno si innamorasse di lui sarebbe bello fargli il regalo di una bella famiglia affettuosa tutta sua per il resto della vita.

“Non sappiamo come potrebbe prendere la chiusura in casa dato che ha sempre vissuto fuori – spiegano i responsabili del Gruppo Volontarie Biellesi - Valutiamo anche una casa con giardino ma i primi mesi dovrebbe essere tenuto in casa per abituarsi alla nuova situazione”. Per info: 348.8736156.