Vigliano Basket, Under 16 e Under 17 grandi vittorie nella seconda giornata

En plein nel week end appena concluso per le compagine viglianesi impegnate nei rispettivi campionati. Prima trasferta e primo referto rosa per il gruppo U17 che lontano dalle mura amiche supera senza troppi affanni Pms Moncalieri. Primi minuti di studio e poi si assiste ad un monologo ospite con tutti i 12 effettivi già scesi sul parquet a metà gara e come unica emozione un blackout elettrico che ha colpito l’impianto e sospeso la partita per una decina di minuti quando mancavano 2 minuti alla sirena del primo quarto. Intervallo lungo 14-54 e partita ampiamente indirizzata sulla strada di Vigliano. La musica non cambia per il resto della gara con Blair e compagni bravi a mantenere quel minimo di concentrazione per ampliare il margine e portare a casa i 2 punti. Prossimo appuntamento venerdì 1 novembre alle 17 arriva a Vigliano la compagine della Cestistica Domodossola.

PMS Moncalieri – Vigliano Basket Club U17 33 - 103 (8-29, 14-54, 22-77)

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U17 Scardoni 12, Riva 11, Moggio 22, Bottone 15, Acquadro 6, Moro, Mancin, Blair 13, Leonardi 17, Costanzo, Mosca 7, D’Ottavi.

Esordio casalingo per i ragazzi di coach Chiariello e prima vittoria in campionato infatti dopo la battuta d'arresto nella trasferta di Aosta arrivano i due punti contro Crescentino. La partita dura un quarto, il primo, dove gli ospiti tengono testa ai padroni di casa ma quest'ultimi prendono in mano la situazione e a cavallo tra secondo e terzo quarto chiudono di fatto il match. Soddisfatto coach Chiariello: “strepitosa vittoria contro una buona squadra come Crescentino, dopo un inizio difficile ci siamo tolti un po' di ruggine. Sono contento stiamo diventando una squadra, siamo in nove, giocano tutti e tutti hanno segnato. Venerdì abbiamo una partita abbordabile e vediamo di continuare il percorso di crescita prima di affrontare compagini più temibili”.

Vigliano Basket Club U16 – E.C.S. Basket U16 80 - 44 (12-13, 34-22, 64-29)

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U16 Belluco 7, Mozzato 14, Friaglia 6, Coghetto 24, Romano 8, Minola 4, Martino 12, Grosso 3, Tiso 2.