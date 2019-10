Triathlon dalle grandi emozioni a Viverone per il 2020

Triathlon da sogno a Viverone. Non è pura fantasia ma una proposta che l'amministrazione Carisio sta portando avanti dopo i contatti ricevuti da una grande società organizzatrice. "E' una bellissima opportunità di far crescere l'immagine di Viverone a livello turistico -afferma il sindaco-. Siamo ancora agli albori ma ci sono i presupposti per ospitare un grande evento da una società che ha organizzato gare a Recco e Camaiore, solo per citarne due".

Due le date possibili sulle quali dovranno lavorare amministrazione e organizzatori: maggio e settembre. "Per noi luglio e agosto sono due mesi poco probabili per gli altri eventi in calendario -conclude Renzo Carisio-. Questo evento può darci un'ulteriore spinta per la conoscenza del nostro territorio e di Viverone stesso. Non posso svelare nulla ma se andrà in porto sarà una grande manifestazione".