Sagliano Micca, tante attività sportive per tutti i gusti

Numerose attività sportive che interessano il paese, il frutto di una collaborazione tra le amministrazione, dalle precedenti ad oggi, con le diverse società e associazioni del paese e non, che hanno trovato larga partecipazione in Sagliano Micca. Il Polivalente “Luigi Varnero” può vantare un’agenda ricca di appuntamenti, diventando punto di riferimento per residenti di Sagliano Micca, ma anche di società sportive esterne che hanno deciso di portare i loro corsi nel nostro paese. L’amministrazione, entusiasta di questo interesse e, considerato l’elevato numero di partecipanti saglianesi, è andata incontro alle società esterne offrendo tariffe agevolate al pari di associazioni di paese, in modo da garantire un servizio ed un ventaglio di attività agli abitanti del nostro paese.

6 giorni su 7 di appuntamenti:corsi di pallavolo che si tengono tutti i giorni, da lunedì a sabato, tenuti da GS Tollegno; il lunedì sera il corso di ginnastica posturale ed antalgica tenuto dalla Dottoressa e Terapista Sara Fagnola; ASD Bi Roller Pattinaggio Biella per il corso di pattinaggio il martedì; corso di ballo Lindy Hop il martedì sera organizzato da Pro Loco Sagliano; corso di yoga il giovedì con l’insegnante Annika Bordin ed organizzato dalla Farmacia Valeggia. Da non dimenticare gli allenamenti settimanali delle società San Lorenzo e Valle Cervo che si svolgono nel campo sportivo del paese, comprensivo di campo da calcio a 9 giocatori ed il campo in sintetico a 5, che vedono protagonisti i piccoli calciatori di tutta la Valle Cervo. Per società sportive e associazioni interessate ad iniziare nuovi corsi, contattare gli uffici comunali.