Pietro Micca: marcia alpina da podio per Massera-Pivotto ora quarti in classifica generale

Podio per la coppia Massera/Pivotto che si è aggiudicato il terzo posto con 45 penalità nella prova di Valle San Nicolao. Domenica 27 ottobre, in una giornata molto soleggiata la squadra di marcia alpina della Pietro Micca ha disputato l'ultima prova di marcia di regolarità a coppie, in frazione Brovato. La pioggia degli ultimi giorni non ha alterato il percorso, che è stato ben preparato. Il percorso essenzialmente boschivo ha portato gli atleti da Brovato alla frazione Campore per proseguire verso Cossato e ritornare a Brovato, tutto su sentieri già esistenti. Il percorso, non particolarmente difficile ma molto tecnico, si è rivelato insidioso grazie ai tanti saliscendi, qualche volta anche scivolosi che impedivano il giusto passo necessario allo svolgimento della gara.

Il sole e la temperatura gradevole hanno reso tutto più piacevole. I risultati sono stati buoni per i nostri atleti: la coppia Massera/Pivotto si è aggiudicato il terzo posto con 45 penalità. Nella classifica generale, invece, i risultati di 10 coppie che hanno terminato la gara con meno di 100 penalità hanno movimentato la classifica generale, facendo balzare la coppia dalla nona posizione, dopo la prova nel Roero, alla quarta posizione in classifica. La stagione sportiva di marcia alpina si è conclusa e le premiazioni degli atleti vincitori del campionato Regionale Piemontese e Biellese avverranno il 10 novembre dopo la gara, sempre a coppie, "Lui & Lei" a Lessona.