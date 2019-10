Edilnol Biella, occasione di riscatto immediata: Al forum arriva Tortona

Turno infrasettimanale difficile per l'Edilnol che al Forum ospita la Bertram Tortona.

Obiettivo: cancellare la brutta prestazione di Casale trasformando rabbia e delusione in riscatto.

Scontato sì, ma non facile considerato il calibro dell'avversario, quella Tortona costruita per arrivare in fondo a questo campionato.

Galbiati nel post-derby di domenica è stato chiaro sottolineando che l'atteggiamento ed il desiderio di vittoria della squadra non sono stati all'altezza. In questi casi, avere la possibilità di giocare un match pochi giorni dopo è visto come evento positivo e siamo sicuri che i rossoblù scenderanno in campo con il coltello fra i denti.

Qui Biella

Difficile preparare un match in due giorni appena ma Tortona è squadra conosciuta, già passata - da vincitrice - al Forum in Supercoppa. Il basket proposto da coach Ramondino, poi, si fonda sempre sugli stessi principi: ritmi bassi, letture e difesa fisica.

A differenza del solito, quando cerchiamo di individuare tre "singoli" a cui appoggiare i compiti cardine, contro Tortona servirà una prestazione solida a livello collettivo.

Il controllo del ritmo sarà componente fondamentale: le due squadre sotto questo punto di vista sono agli antipodi e chi riuscirà ad imporre il proprio ritmo manderà fuori giri l'avversario rendendolo vulnerabile. Per Biella i rimbalzi diventano quindi la base per poter correre e sfogare il talento a disposizione, Tortona è squadra fisica e "grossa" ma non per questo invincibile sotto le plance.

Poi la panchina, che dovrà reagire in blocco alle critiche ricevute dopo Domenica, quando il solo Massone fu in grado di mettere a referto qualche punto.

Nei match contro Agrigento e Latina furono proprio le seconde linee a dare il là a rimonte e break risultati poi decisivi e nel match imminente dovranno tornare a contribuire in maniera sostanziale.

Qui Tortona

A conferma di un girone Ovest equilibrato, Tortona arriva a questo match dopo la sconfitta a Torino ed è anch'essa in cerca di pronto riscatto.

Esperti, tosti e profondi: gli Alessandrini hanno anche recuperato Tavernelli che, parola di Galbiati, "gli cambia dal giorno alla notte" quando in campo. Sarà avversario assolutamente da affrontare con l'approccio giusto dal primo secondo.

Appuntamento quindi a domani Mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30 per Edilnol Pallacanestro Biella - Bertram Tortona